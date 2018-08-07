Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 37 тыс. человек

Все пункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 37 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы США.

Сообщается, что на пунктах пропуска по состоянию на утро находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 10/70; "Новотроицкое" - 40/20; "Гнутово" - 15/25. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Всего 6 августа КПВВ пересекли 37,3 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8205 человек и 1010 транспортных средств;

"Марьинка" - 8720 человек и 1695 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8185 человек и 1610 транспортных средств;

"Гнутово" - 3855 человек и 880 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8315 человек.

Также сообщается, что на пункте пропуска "Новотроицкое" зафиксировали попытку дать пограничникам взятку в размере 500 гривен за беспрепятственное прохождение КПВВ. Нарушителя передали представителям Национальной полиции в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранены трое украинских военных.