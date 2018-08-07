На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Боевики за сутки 30 раз обстреляли позиций сил ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) за минувшие сутки, 6 августа, были ранены трое украинских военных. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Боевики 30 раз открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения. Прицельный огонь противник вел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 и 82 мм. Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск возле Гнутово", - сообщают в ООС.

В течение текущих суток, 7 августа, боевики семь раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Лебединского и Широкино. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

По данным разведки, один боевик уничтожен, четыре получили ранения.

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Напомним, по сравнению с июнем 2018 года, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз или в более 200 единиц.