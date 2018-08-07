Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб

Усі пункти пропуску на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу перетнули понад 37 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби США.

Повідомляється, що на пунктах пропуску станом на ранок перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/50; "Мар'їнка" - 10/70; "Новотроїцьке" - 40/20; "Гнутове" - 15/25. В даний час всі КПВВ працюють у штатному режимі.

Всього 6 серпня КПВВ перетнули 37,3 тисячі осіб і 5,2 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8205 осіб і 1010 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 8720 осіб і 1695 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8185 осіб і 1610 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3855 осіб і 880 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8315 осіб.

Також повідомляється, що на пункті пропуску "Новотроїцьке" зафіксували спробу дати прикордонникам хабар в розмірі 500 гривень за безперешкодне проходження КПВВ. Порушника передали представникам Національної поліції в Донецькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранено трьох українських військових.