Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 37,7 тис. осіб

У ДПСУ констатують значне зменшення пасажиро-транспортного потоку у КПВВ на Донбасі

Пункти пропуску на Донбасі за добу, 22 липня 2018 року, перетнули 37,7 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Так, у ДПСУ констатують значне зменшення пасажиро-транспортного потоку. За минулу добу пункти пропуску на Донбасі перетнули 37,7 тис. осіб та 5,1 тис. авто.

За даними відомства, у "Майорську" вчора було зафіксовано 7 950 осіб та 960 автомобілів, у "Мар’їнці" - 8 610 людей та 1,7 тис. авто, у "Новотроїцькому" - 8 тис. людей та 1 670 машин, у "Гнутовому" вчора було зафіксовано 3 950 осіб та 780 авто, а "Станицю Луганську" перетнули 9 210 осіб.

Крім того, зазначається, що сьогодні вранці, 23 липня, у "Майорську" вже зафіксували 20 осіб та 50 авто, у "Мар’їнці" - 40 машин, у "Новотроїцькому" - 37 авто, у "Гнутовому" - 27 транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 липня КПВВ на Донбасі перетнули понад 42 тисячі осіб.