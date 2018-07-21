Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 49 тис. осіб

У ДПСУ відзначають незначне збільшення пасажиро-транспортного потоку через КПВВ на Донбасі

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за добу, 20 липня, перетнули понад 49 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні на сайті вітчизняної Держприкордонслужби.

Так, прикордонники відзначають незначне збільшення пасажиро-транспортного потоку через КПВВ на Донбасі, зазначаючи, що пункти пропуску перетнули 49,3 тис.осіб та 6,6 тис. авто.

Зокрема, найбільше людей було зафіксовано у пункті пропуску "Мар’їнка" 11 725 осіб, автівок - 2 160. На другому місці - "Станица Луганськая", яку перетнули 11 595 осіб, на третьому - "Новотроїцьке", який перетнули 10 830 осіб та 2 090 авто.

У "Майорському" вчора зафіксували 10 тис. осіб та 1,2 тис. машин, у "Гнутовому" - 5 110 людей та 1 135 транспортних засобів.

Крім того, зазначається, що сьогодні на ранок 21 липня у "Майорську" зафіксовано 5 людей та 70 машин, у "Мар’їнці" - 20 авто; у "Новотроїцькому" - 5 осіб та 50 машин, у "Гнутовому" - 20 людей та 15 авто.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що жінка намагалася перенести через КПВВ "Станиця Луганська" товарів майже на 2 млн гривень.