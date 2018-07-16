Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 37 тыс. человек

Сегодня утром в пунктах пропуска на Донбассе уже было зафиксировано 25 человек

Пункты пропуска на Донбассе за сутки, 15 июля 2018 года, пересекли свыше 37 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины (ГНСУ).

Так, за сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли 37,5 тысячи человек, кроме того, через КПВВ проследовали 5,4 тыс. авто. Так, в "Майорском" сотрудники пункта пропуска зафиксировали 7 670 человек, а также 980 авто, в "Марьинке" - 8 840/1 760, в "Новотроицком"- 8 505 человек/1 810, в "Гнутово" - 3 725/875, а через "Станицу Луганскую" прошли 8 735 человек.

Кроме того, отмечается, что сегодня утром, 16 июля, в пунктах пропуска уже было зафиксировано 25 человек и 120 машин.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня боевики на Донбассе обстреляли сотрудников ГПСУ.