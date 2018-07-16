Бойовики обстріляли прикордонників у дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут", - ООС

Одна з куль влучила у лобове скло бронемашини, на якій рухалися прикордонники

У понеділок, 16 липня 2018 року, бойовики на Донбасі у дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут" обстріляли прикордонний наряд зі складу Об’єднаних сил, що рухався на бронеавтомобілі. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Наголошується, що провокація сталася напередодні зустрічі глав США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна.

"За декілька годин до зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна російські окупаційні війська вдалися до чергової провокації. Сьогодні, у дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут" о 6 годині ранку, коли розпочав свою роботу контрольний пункт в’їзду/виїзду "Майорськ", з тимчасово окупованої території України був обстріляний прикордонний наряд зі складу Об’єднаних сил, що рухався на бронеавтомобілі "Кугуар" до блокпосту першого оборонного рубежу "Майорське", - сказано у повідомленні.

Фото: обстріл

У прес-центрі зазначили, що одна з куль влучила у лобове скло бронемашини. У результаті обстрілу українські прикордонники не постраждали.

"У результаті обстрілу, одна з куль калібром 7,62 мм влучила в лобове скло бронемашини прикордонників. На щастя, цивільних осіб у зоні ураження не було, оскільки робота на КПВВ на той час тільки розпочалась. Внаслідок обстрілу персонал ДПС України не постраждав", - поінформували у прес-центрі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 15 липня, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики 29 раз відкривали вогонь по позиціях ВСУ, в тому числі один раз з забороненого озброєння, було поранено одного українського військовослужбовця.