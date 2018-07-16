Бойовики обстріляли прикордонників у дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут", - ООС

Новини Надзвичайні події 16.07.2018 - 10:45
Фото: бойовики обстріляли українських прикордонників (www.facebook.com/pressjfo.news)
Фото: бойовики обстріляли українських прикордонників (www.facebook.com/pressjfo.news)

Одна з куль влучила у лобове скло бронемашини, на якій рухалися прикордонники

У понеділок, 16 липня 2018 року, бойовики на Донбасі у дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут" обстріляли прикордонний наряд зі складу Об’єднаних сил, що рухався на бронеавтомобілі. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Наголошується, що провокація сталася напередодні зустрічі глав США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Бойовики обстріляли прикордонників у дорожньому коридорі &quot;Горлівка-Бахмут&quot;, - ООС

"За декілька годин до зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна російські окупаційні війська вдалися до чергової провокації. Сьогодні, у дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут" о 6 годині ранку, коли розпочав свою роботу контрольний пункт в’їзду/виїзду "Майорськ", з тимчасово окупованої території України був обстріляний прикордонний наряд зі складу Об’єднаних сил, що рухався на бронеавтомобілі "Кугуар" до блокпосту першого оборонного рубежу "Майорське", - сказано у повідомленні.

Бойовики обстріляли прикордонників у дорожньому коридорі &quot;Горлівка-Бахмут&quot;, - ООС
Бойовики обстріляли прикордонників у дорожньому коридорі &quot;Горлівка-Бахмут&quot;, - ООС
Бойовики обстріляли прикордонників у дорожньому коридорі &quot;Горлівка-Бахмут&quot;, - ООС
 

Фото: обстріл

У прес-центрі зазначили, що одна з куль влучила у лобове скло бронемашини. У результаті обстрілу українські прикордонники не постраждали.

"У результаті обстрілу, одна з куль калібром 7,62 мм влучила в лобове скло бронемашини прикордонників. На щастя, цивільних осіб у зоні ураження не було, оскільки робота на КПВВ на той час тільки розпочалась. Внаслідок обстрілу персонал ДПС України не постраждав", - поінформували у прес-центрі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 15 липня, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики 29 раз відкривали вогонь по позиціях ВСУ, в тому числі один раз з забороненого озброєння, було поранено одного українського військовослужбовця.

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Теги:  Донбас,  обстрел,  пограничники,  бойовики,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС