У Києві з січня запустять пункти утилізації ялинок: список адрес
У січні в Києві знову запрацюють пункти прийому новорічних ялинок. До утилізації прийматимуть лише живі дерева без декоративних прикрас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.
Другого січня в Києві запрацюють 78 пунктів прийому ялинок і сосен. Пункти з екологічної утилізації новорічних дерев будуть розташовані в усіх районах столиці.
Як і минулого року, локації облаштують у парках, скверах, на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісництвах. Зауважимо, що пункти прийому новорічних дерев працюватимуть до 31 січня.
"З пунктів збору хвойні дерева потрапляють на екологічну утилізацію. Там їх подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку і захисту від перемерзання коренів рослин в холодну пору року", - зазначив Возний.
Карту пунктів прийому новорічних дерев можна знайти на сайті КО "Київзеленбуд".
Здати ялинку/сосну на утилізацію можна буде за наступними адресами:
Голосіївський район
- сквер Героїв Маріуполя;
- сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
- парк "Покол";
- сквер біля станції метро "Либідська";
- міжквартальний сквер на вул. Васильківській;
- КП УЗН Голосіївського району - просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 7:00-16:00).
Дарницький район
- парк біля озера Лебедине;
- парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
- парк "Позняки";
- парк "Прибережний";
- парк "Привокзальний";
- сквер на просп. Петра Григоренка;
- КП УЗН Дарницького району - вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 7:00-20:00).
Деснянський район
- парк "Молодіжний";
- парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- парк "Кіото";
- парк "Деснянський";
- парк імені Романа Шухевича;
- парк "Фестивальний";
- КП УЗН Деснянського району - вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишня Електротехнічна, пн-нд 8:00-20:00).
Дніпровський район
- перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
- парк біля озера Тельбін;
- парк біля кінотеатру "Аврора";
- вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);
- бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
- сквер імені Кастуся Калиновського;
- КП УЗН Дніпровського району - просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 7:00-19:00).
Оболонський район
- парк на вул. Бережанській;
- парк навколо озера Йорданське;
- парк відпочинку на просп. Литовському;
- сквер на просп. Володимира Івасюка;
- КП УЗН Оболонського району - просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 7:00-20:00).
Печерський район
- сквер ім. Мечникова;
- сквер Марії Заньковецької;
- КП УЗН Печерського району - вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).
Подільський район
- сквер на вул. Вишгородській;
- сквер на пл. Щекавицькій;
- сквер на просп. Європейського Союзу;
- сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5-7-Б;
- КП УЗН Подільського району - вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд 8:00-19:00).
Святошинський район
- парк "Совки";
- парк "Юність";
- сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
- сквер на вул. Михайла Котельникова;
- сквер на вул. Підлісній;
- сквер на вул. Чорнобильській;
- парк на вул. Ореста Васкула;
- КП УЗН Святошинського району - вул. Мрії, 21 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).
Солом’янський район
- сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
- Солом’янський ландшафтний парк;
- парк "Орлятко";
- парк "Юність";
- сквер на вул. Машинобудівній;
- сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;
- парк біля кінотеатру "Тампере";
- КП УЗН Солом’янського району - вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 8:00-20:00).
Шевченківський район
- парк "Веселка";
- парк "Сирецький";
- парк ім. Т. Г. Шевченка;
- Літературний сквер;
- виробнича база - вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 8:00-20:00);
- виробнича база - пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 8:00-20:00);
- КП УЗН Шевченківського району - просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 8:00-20:00).
Також на утилізацію ялинки можна буде здати в лісництвах:
- Броварське лісництво, квартал №72 (пн-пт 8:00-17:00);
- Білодібровне лісництво, квартал №65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 8:00-17:00);
- Дніпровське лісництво, квартал №58 (Броварський проспект, 2-А пн-пт 8:00-17:00);
- Микільське лісництво, квартал №35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн-пт 8:00-17:00);
- Дарницьке лісництво, квартал №37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 8:00-17:00);
- вул. Опришківська 35, квартал №31 (пн-пт 8:00-17:00);
- Межигірське лісництво, квартал №78 (пн-пт 9:00-16:00);
- Київське лісництво, квартал №105 (пн-пт 9:00-16:00);
- Святошинське лісництво, квартал №117 (пн-пт 9:00-16:00);
- Пуща-Водицьке лісництво, квартал №111 (пн-пт 9:00-16:00);
- Святошинське лісництво, квартал №82 (пн-пт 9:00-16:00);
- Межигірське лісництво, квартал №57 (пн-пт 9:00-16:00);
- Київське лісництво, цех переробки деревини, квартал №25 (пн-пт 9:00-16:00);
- КП "Святошинське ЛПГ", вул. Святошинська, 24 (пн-пт 9:00-16:00);
- Конча-Заспівське лісництво, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн-пт 8:00-17:00).
Читайте також, де і за скільки можна купити ялинку у 2024 році. Зокрема, купити новорічне дерево можна безпосередньо в лісництвах або на торгівельних майданчиках лісгоспів.