В Киеве с января запустят пункты утилизации елок: список адресов
В январе в Киеве снова заработают пункты приема новогодних елок. К утилизации будут принимать только живые деревья без декоративных украшений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного.
Второго января в Киеве заработают 78 пунктов приема елок и сосен. Пункты по экологической утилизации новогодних деревьев будут расположены во всех районах столицы.
Как и в прошлом году, локации обустроят в парках, скверах, на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесничествах. Отметим, что пункты приема новогодних деревьев будут работать до 31 января.
"Из пунктов сбора хвойные деревья попадают на экологическую утилизацию. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года", - отметил Возный.
Карту пунктов приема новогодних деревьев можно найти на сайте КО "Киевзеленстрой".
Сдать елку/сосну на утилизацию можно будет по следующим адресам:
Голосеевский район
- сквер Героев Мариуполя;
- сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;
- парк "Покол";
- сквер возле станции метро "Лыбедская";
- межквартальный сквер на ул. Васильковской;
- КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 7:00-16:00).
Дарницкий район
- парк возле озера Лебединое;
- парк имени Воинов-интернационалистов;
- парк "Позняки";
- парк "Прибрежный";
- парк "Привокзальный";
- сквер на просп. Петра Григоренко;
- КП СЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс 7:00-20:00).
Деснянский район
- парк "Молодежный";
- парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;
- парк "Киото";
- парк "Деснянский";
- парк имени Романа Шухевича;
- парк "Фестивальный";
- КП СЗН Деснянского района - ул. Героев Энергетиков, 26 (бывшая Электротехническая, пн-вс 8:00-20:00).
Днепровский район
- пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;
- парк возле озера Тельбин;
- парк возле кинотеатра "Аврора";
- ул. Ивана Миколайчука (напротив дома 7-А);
- бульв. Верховной Рады (напротив д. 21-А);
- сквер имени Кастуся Калиновского;
- КП СЗН Днепровского района - просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 7:00-19:00).
Оболонский район
- парк на ул. Бережанской;
- парк вокруг озера Иорданское;
- парк отдыха на просп. Литовском;
- сквер на просп. Владимира Ивасюка;
- КП СЗН Оболонского района - просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 7:00-20:00).
Печерский район
- сквер им. Мечникова;
- сквер Марии Заньковецкой;
- КП СЗН Печерского района - ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).
Подольский район
- сквер на ул. Вышгородской;
- сквер на пл. Щекавицкой;
- сквер на просп. Европейского Союза;
- сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5-7-Б;
- КП СЗН Подольского района - ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 8:00-19:00).
Святошинский район
- парк "Совки";
- парк "Юность";
- сквер на углу улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
- сквер на ул. Михаила Котельникова;
- сквер на ул. Подлесной;
- сквер на ул. Чернобыльской;
- парк на ул. Ореста Васкула;
- КП СЗН Святошинского района - ул. Мечты, 21 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).
Соломенский район
- сквер спортсменов-защитников Украины на ул. Сергея Берегового;
- Соломенский ландшафтный парк;
- парк "Орленок";
- парк "Юность";
- сквер на ул. Машиностроительной;
- сквер на углу улиц Преображенской и Алексеевской;
- парк возле кинотеатра "Тампере";
- КП СЗН Соломенского района - ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 8:00-20:00).
Шевченковский район
- парк "Радуга";
- парк "Сырецкий";
- парк им. Т. Г. Шевченко;
- Литературный сквер;
- производственная база - ул. Кудрявская, 23 (пн-пт 8:00-20:00);
- производственная база - пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс 8:00-20:00);
- КП СЗН Шевченковского района - просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 8:00-20:00).
Также на утилизацию елки можно будет сдать в лесничествах:
- Броварское лесничество, квартал №72 (пн-пт 8:00-17:00);
- Белодобровное лесничество, квартал №65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 8:00-17:00);
- Днепровское лесничество, квартал №58 (Броварской проспект, 2-А пн-пт 8:00-17:00);
- Никольское лесничество, квартал №35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество", пн-пт 8:00-17:00);
- Дарницкое лесничество, квартал №37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 8:00-17:00);
- ул. Опришковская 35, квартал №31 (пн-пт 8:00-17:00);
- Межигорское лесничество, квартал №78 (пн-пт 9:00-16:00);
- Киевское лесничество, квартал №105 (пн-пт 9:00-16:00);
- Святошинское лесничество, квартал №117 (пн-пт 9:00-16:00);
- Пуща-Водицкое лесничество, квартал №111 (пн-пт 9:00-16:00);
- Святошинское лесничество, квартал №82 (пн-пт 9:00-16:00);
- Межигорское лесничество, квартал №57 (пн-пт 9:00-16:00);
- Киевское лесничество, цех переработки древесины, квартал №25 (пн-пт 9:00-16:00);
- КП "Святошинское ЛПХ", ул. Святошинская, 24 (пн-пт 9:00-16:00);
- Конча-Заспивское лесничество, ул. Конча-Заспинская, 11-Б (пн-пт 8:00-17:00).
Читайте также, где и за сколько можно купить елку в 2024 году. В частности, купить новогоднее дерево можно непосредственно в лесничествах или на торговых площадках лесхозов.