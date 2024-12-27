В Киеве с января запустят пункты утилизации елок: список адресов

В январе в Киеве снова заработают пункты приема новогодних елок. К утилизации будут принимать только живые деревья без декоративных украшений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного.

Второго января в Киеве заработают 78 пунктов приема елок и сосен. Пункты по экологической утилизации новогодних деревьев будут расположены во всех районах столицы.

Как и в прошлом году, локации обустроят в парках, скверах, на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесничествах. Отметим, что пункты приема новогодних деревьев будут работать до 31 января.

"Из пунктов сбора хвойные деревья попадают на экологическую утилизацию. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года", - отметил Возный.

Карту пунктов приема новогодних деревьев можно найти на сайте КО "Киевзеленстрой".

Сдать елку/сосну на утилизацию можно будет по следующим адресам:

Голосеевский район

сквер Героев Мариуполя;

сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;

парк "Покол";

сквер возле станции метро "Лыбедская";

межквартальный сквер на ул. Васильковской;

КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 7:00-16:00).

Дарницкий район

парк возле озера Лебединое;

парк имени Воинов-интернационалистов;

парк "Позняки";

парк "Прибрежный";

парк "Привокзальный";

сквер на просп. Петра Григоренко;

КП СЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс 7:00-20:00).

Деснянский район

парк "Молодежный";

парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;

парк "Киото";

парк "Деснянский";

парк имени Романа Шухевича;

парк "Фестивальный";

КП СЗН Деснянского района - ул. Героев Энергетиков, 26 (бывшая Электротехническая, пн-вс 8:00-20:00).

Днепровский район

пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;

парк возле озера Тельбин;

парк возле кинотеатра "Аврора";

ул. Ивана Миколайчука (напротив дома 7-А);

бульв. Верховной Рады (напротив д. 21-А);

сквер имени Кастуся Калиновского;

КП СЗН Днепровского района - просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 7:00-19:00).

Оболонский район

парк на ул. Бережанской;

парк вокруг озера Иорданское;

парк отдыха на просп. Литовском;

сквер на просп. Владимира Ивасюка;

КП СЗН Оболонского района - просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 7:00-20:00).

Печерский район

сквер им. Мечникова;

сквер Марии Заньковецкой;

КП СЗН Печерского района - ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).

Подольский район

сквер на ул. Вышгородской;

сквер на пл. Щекавицкой;

сквер на просп. Европейского Союза;

сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5-7-Б;

КП СЗН Подольского района - ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 8:00-19:00).

Святошинский район

парк "Совки";

парк "Юность";

сквер на углу улиц Симиренко и Григоровича-Барского;

сквер на ул. Михаила Котельникова;

сквер на ул. Подлесной;

сквер на ул. Чернобыльской;

парк на ул. Ореста Васкула;

КП СЗН Святошинского района - ул. Мечты, 21 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).

Соломенский район

сквер спортсменов-защитников Украины на ул. Сергея Берегового;

Соломенский ландшафтный парк;

парк "Орленок";

парк "Юность";

сквер на ул. Машиностроительной;

сквер на углу улиц Преображенской и Алексеевской;

парк возле кинотеатра "Тампере";

КП СЗН Соломенского района - ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 8:00-20:00).

Шевченковский район

парк "Радуга";

парк "Сырецкий";

парк им. Т. Г. Шевченко;

Литературный сквер;

производственная база - ул. Кудрявская, 23 (пн-пт 8:00-20:00);

производственная база - пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс 8:00-20:00);

КП СЗН Шевченковского района - просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 8:00-20:00).

Также на утилизацию елки можно будет сдать в лесничествах: