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В Киеве с января запустят пункты утилизации елок: список адресов

Киев, Пятница 27 декабря 2024 13:14
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В Киеве с января запустят пункты утилизации елок: список адресов Фото: Утилизация новогодних елок в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Автор: Катерина Творожникова

В январе в Киеве снова заработают пункты приема новогодних елок. К утилизации будут принимать только живые деревья без декоративных украшений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного.

Второго января в Киеве заработают 78 пунктов приема елок и сосен. Пункты по экологической утилизации новогодних деревьев будут расположены во всех районах столицы.

Как и в прошлом году, локации обустроят в парках, скверах, на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесничествах. Отметим, что пункты приема новогодних деревьев будут работать до 31 января.

"Из пунктов сбора хвойные деревья попадают на экологическую утилизацию. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года", - отметил Возный.

Карту пунктов приема новогодних деревьев можно найти на сайте КО "Киевзеленстрой".

Сдать елку/сосну на утилизацию можно будет по следующим адресам:

Голосеевский район

  • сквер Героев Мариуполя;
  • сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;
  • парк "Покол";
  • сквер возле станции метро "Лыбедская";
  • межквартальный сквер на ул. Васильковской;
  • КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 7:00-16:00).

Дарницкий район

  • парк возле озера Лебединое;
  • парк имени Воинов-интернационалистов;
  • парк "Позняки";
  • парк "Прибрежный";
  • парк "Привокзальный";
  • сквер на просп. Петра Григоренко;
  • КП СЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс 7:00-20:00).

Деснянский район

  • парк "Молодежный";
  • парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;
  • парк "Киото";
  • парк "Деснянский";
  • парк имени Романа Шухевича;
  • парк "Фестивальный";
  • КП СЗН Деснянского района - ул. Героев Энергетиков, 26 (бывшая Электротехническая, пн-вс 8:00-20:00).

Днепровский район

  • пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;
  • парк возле озера Тельбин;
  • парк возле кинотеатра "Аврора";
  • ул. Ивана Миколайчука (напротив дома 7-А);
  • бульв. Верховной Рады (напротив д. 21-А);
  • сквер имени Кастуся Калиновского;
  • КП СЗН Днепровского района - просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 7:00-19:00).

Оболонский район

  • парк на ул. Бережанской;
  • парк вокруг озера Иорданское;
  • парк отдыха на просп. Литовском;
  • сквер на просп. Владимира Ивасюка;
  • КП СЗН Оболонского района - просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 7:00-20:00).

Печерский район

  • сквер им. Мечникова;
  • сквер Марии Заньковецкой;
  • КП СЗН Печерского района - ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).

Подольский район

  • сквер на ул. Вышгородской;
  • сквер на пл. Щекавицкой;
  • сквер на просп. Европейского Союза;
  • сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5-7-Б;
  • КП СЗН Подольского района - ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 8:00-19:00).

Святошинский район

  • парк "Совки";
  • парк "Юность";
  • сквер на углу улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
  • сквер на ул. Михаила Котельникова;
  • сквер на ул. Подлесной;
  • сквер на ул. Чернобыльской;
  • парк на ул. Ореста Васкула;
  • КП СЗН Святошинского района - ул. Мечты, 21 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).

Соломенский район

  • сквер спортсменов-защитников Украины на ул. Сергея Берегового;
  • Соломенский ландшафтный парк;
  • парк "Орленок";
  • парк "Юность";
  • сквер на ул. Машиностроительной;
  • сквер на углу улиц Преображенской и Алексеевской;
  • парк возле кинотеатра "Тампере";
  • КП СЗН Соломенского района - ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 8:00-20:00).

Шевченковский район

  • парк "Радуга";
  • парк "Сырецкий";
  • парк им. Т. Г. Шевченко;
  • Литературный сквер;
  • производственная база - ул. Кудрявская, 23 (пн-пт 8:00-20:00);
  • производственная база - пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс 8:00-20:00);
  • КП СЗН Шевченковского района - просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 8:00-20:00).

Также на утилизацию елки можно будет сдать в лесничествах:

  • Броварское лесничество, квартал №72 (пн-пт 8:00-17:00);
  • Белодобровное лесничество, квартал №65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 8:00-17:00);
  • Днепровское лесничество, квартал №58 (Броварской проспект, 2-А пн-пт 8:00-17:00);
  • Никольское лесничество, квартал №35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество", пн-пт 8:00-17:00);
  • Дарницкое лесничество, квартал №37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 8:00-17:00);
  • ул. Опришковская 35, квартал №31 (пн-пт 8:00-17:00);
  • Межигорское лесничество, квартал №78 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Киевское лесничество, квартал №105 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Святошинское лесничество, квартал №117 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Пуща-Водицкое лесничество, квартал №111 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Святошинское лесничество, квартал №82 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Межигорское лесничество, квартал №57 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Киевское лесничество, цех переработки древесины, квартал №25 (пн-пт 9:00-16:00);
  • КП "Святошинское ЛПХ", ул. Святошинская, 24 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Конча-Заспивское лесничество, ул. Конча-Заспинская, 11-Б (пн-пт 8:00-17:00).

Читайте также, где и за сколько можно купить елку в 2024 году. В частности, купить новогоднее дерево можно непосредственно в лесничествах или на торговых площадках лесхозов.

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