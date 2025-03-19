На пункті пропуску України з Польщею частково обмежать рух: дата та причина

За даними митниці, обмеження почнуть діяти з понеділка, 24 березня. Причина обмежень - початок ремонту цементобетонного покриття. Будівельно-монтажні роботи триватимуть орієнтовно до 1 травня 2025 року.

У відомстві вважають, що обмеження суттєво не вплинуть на трафік вантажів через митний пост "Ягодин". Однак варто врахувати цю обставину під час планування перевезень.

Раніше РБК-Україна писало, що пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею з 13 березня до 10 травня 2025 року працюватиме у сповільненому режимі через реконструкцію.

Це може спричинити затримки в оформленні вантажів. Прикордонна служба рекомендує подорожуючим планувати маршрути з урахуванням цієї інформації та розглянути альтернативні пункти пропуску.

Також ми писали, що пункт пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною у вівторок, 18 березня, тимчасово призупиняв роботу. Це пов’язано з підключенням системи безперебійного живлення.