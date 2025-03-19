ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На пункті пропуску України з Польщею частково обмежать рух: дата та причина

Середа 19 березня 2025 22:09
UA EN RU
На пункті пропуску України з Польщею частково обмежать рух: дата та причина Ілюстративне фото: на пункті пропуску України з Польщею частково обмежать рух (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею буде запроваджене часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку в’їзду в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.

За даними митниці, обмеження почнуть діяти з понеділка, 24 березня. Причина обмежень - початок ремонту цементобетонного покриття. Будівельно-монтажні роботи триватимуть орієнтовно до 1 травня 2025 року.

У відомстві вважають, що обмеження суттєво не вплинуть на трафік вантажів через митний пост "Ягодин". Однак варто врахувати цю обставину під час планування перевезень.

Раніше РБК-Україна писало, що пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею з 13 березня до 10 травня 2025 року працюватиме у сповільненому режимі через реконструкцію.

Це може спричинити затримки в оформленні вантажів. Прикордонна служба рекомендує подорожуючим планувати маршрути з урахуванням цієї інформації та розглянути альтернативні пункти пропуску.

Також ми писали, що пункт пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною у вівторок, 18 березня, тимчасово призупиняв роботу. Це пов’язано з підключенням системи безперебійного живлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кордон з Україною Польща Державна прикордонна служба
NEWS
Україна провела черговий обмін полоненими з РФ: скільки громадян повернули
Україна провела черговий обмін полоненими з РФ: скільки громадян повернули
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я