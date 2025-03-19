На пункте пропуска Украины с Польшей частично ограничат движение: дата и причина

В пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей будет введено частичное ограничение проезда транспортных средств по полосе движения в направлении въезда в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.

По данным таможни, ограничения начнут действовать с понедельника, 24 марта. Причина ограничений - начало ремонта цементобетонного покрытия. Строительно-монтажные работы продлятся ориентировочно до 1 мая 2025 года.

В ведомстве считают, что ограничения существенно не повлияют на трафик грузов через таможенный пост "Ягодин". Однако стоит учесть это обстоятельство при планировании перевозок.

Ранее РБК-Украина писало, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции.

Это может вызвать задержки в оформлении грузов. Пограничная служба рекомендует путешествующим планировать маршруты с учетом этой информации и рассмотреть альтернативные пункты пропуска.

Также мы писали, что пункт пропуска "Косино" на границе с Венгрией во вторник, 18 марта, временно приостанавливал работу. Это связано с подключением системы бесперебойного питания.