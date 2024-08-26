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На пункті пропуску "Шегині" відсьогодні починаються ремонтні роботи: можливі затримки

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 26 серпня, о 09:00 на пункті пропуску "Шегині - Медика" розпочнуться ремонтні роботи, через які можливі затримки при перетині кордону.

Як повідомляє польська сторона, ремонт двох смуг руху призведе до сповільнення виїзду вантажного транспорту та автобусів з України до Польщі.

За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

Митна служба України просить враховувати цю інформацію при плануванні маршруту, щоб уникнути можливих затримок.

Пункт пропуску "Шегині - Медика" є одним з найбільш завантажених автомобільних та пішохідних переходів на кордоні України з Польщею. Розташований він у Львівській області, неподалік від села Шегині, на автошляху М11. З польського боку розташований пункт пропуску "Медика".

 

Раніше ДПСУ повідомляла, що з 21 серпня при перетині кордону з Угорщиною можливі затримки через комплекси робіт, які будуть проведені на пунктах пропуску.

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