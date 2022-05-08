На пунктах пропуска в Украину - очереди. Где быстрее проехать с гуманитаркой или растаможить авто

Очереди на въезд в Украину перед пунктами пропуска на Львовщине по состоянию на 18: 00:

ПП Угринов - 200 легковых

ПП Рава - Русская - 230 грузовых, легковых нет

ПП Грушев - 460 легковых

ПП Краковец - 350 легковых и 520 грузовых

ПП Шегини - 570 легковых и 180 грузовых

ПП Смильница - 200 легковых

Легковые машины почти все ждут растаможки. За сутки на одном пункте пропуска растаможивают в среднем 50 легковых автомобилей. В Раве-Русской очередей из легковых автомобилей нет, потому что там их не пропускают.

Если на легковых машинах везут гуманитарную помощь, их на границе пытаются пропускать вне очереди, если такая возможность есть.

В Краковке и в Шегинях приоритет придают грузовым автомобилям, поскольку очередь там одна.

Специалисты Львовской таможни советуют: если вы возвращаетесь из-за границы и везете машину на растаможивание, лучше воспользоваться ПП в Угринове, Смильнице и Грушевые, поскольку там нет очередей из грузовиков.

Если же вы везете гуманитарную помощь, лучше возвращаться в Украину через ПП в Раве-Русской и Краковке.