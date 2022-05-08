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На пунктах пропуска в Украину - очереди. Где быстрее проехать с гуманитаркой или растаможить авто

Фото: пункт пропуска (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

С 6 апреля на ЧП на въезд в Украину начали образовываться очереди из желающих растаможить и ввезти автомобили. Это до сих пор влияет на пропускные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

Очереди на въезд в Украину перед пунктами пропуска на Львовщине по состоянию на 18: 00:

ПП Угринов - 200 легковых
ПП Рава - Русская - 230 грузовых, легковых нет
ПП Грушев - 460 легковых
ПП Краковец - 350 легковых и 520 грузовых
ПП Шегини - 570 легковых и 180 грузовых
ПП Смильница - 200 легковых

Легковые машины почти все ждут растаможки. За сутки на одном пункте пропуска растаможивают в среднем 50 легковых автомобилей. В Раве-Русской очередей из легковых автомобилей нет, потому что там их не пропускают.

Если на легковых машинах везут гуманитарную помощь, их на границе пытаются пропускать вне очереди, если такая возможность есть.

В Краковке и в Шегинях приоритет придают грузовым автомобилям, поскольку очередь там одна.

Специалисты Львовской таможни советуют: если вы возвращаетесь из-за границы и везете машину на растаможивание, лучше воспользоваться ПП в Угринове, Смильнице и Грушевые, поскольку там нет очередей из грузовиков.

Если же вы везете гуманитарную помощь, лучше возвращаться в Украину через ПП в Раве-Русской и Краковке.

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Растаможка евроблях