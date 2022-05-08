На пунктах пропуску в Україну - черги. Де швидше проїхати з гуманітаркою або розмитнити авто

Черги на в’їзд в Україну перед пунктами пропуску на Львівщині станом на 18:00:

ПП Угринів - 200 легкових

ПП Рава - Руська - 230 вантажних, легкових немає

ПП Грушів - 460 легкових

ПП Краківець - 350 легкових та 520 вантажних

ПП Шегині - 570 легкових та 180 вантажних

ПП Смільниця - 200 легкових

Легкові машини майже усі чекають на розмитнення. За добу на одному пункті пропуску розмитнюють в середньому 50 легкових автівок. У Раві-Руській черг з легкових автівок нема, бо там їх не пропускають.

Якщо на легкових машинах везуть гуманітарну допомогу, їх на кордоні намагаються пропускати поза чергою, якщо така можливість є.

У Краківці та у Шегинях пріоритет надають вантажним автомобілям, оскільки черга там одна.

Фахівці Львівської митниці радять: якщо ви повертаєтесь з-за кордону і везете автівку на розмитнення, краще скористатися ПП в Угринові, Смільниці та Грушеві, оскільки там нема черг із вантажівок.

Якщо ж ви везете гуманітарну допомогу, краще повертатися в Україну через ПП у Раві-Руській та Краківці.