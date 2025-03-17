Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово закриють: коли та чому
Пункт пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною у вівторок, 18 березня, тимчасово призупинить роботу. Не будуть пропускати людей і транспорт.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну прикордонну службу України.
Завтра, 18 березня, з 12:00 до 16:00 міжнародний пункт пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною тимчасово припинить пропуск осіб та транспорту. Це пов’язано з підключенням системи безперебійного живлення.
Зазначимо, "Косино-Барабаш" - міжнародний автомобільний пункт пропуску на українсько-угорському кордоні, розташований у Берегівському районі Закарпатської області. Він спеціалізується на обслуговуванні легкових авто. Автобуси через цей пункт не пропускають.
Через близькість до термальних джерел Косино пункт пропуску є популярним серед туристів, які подорожують між Україною та Угорщиною.
Раніше РБК-Україна писало, що пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею з 13 березня до 10 травня 2025 року працюватиме у сповільненому режимі через реконструкцію. Це може спричинити затримки в оформленні вантажів. Прикордонна служба рекомендує подорожуючим планувати маршрути з урахуванням цієї інформації та розглянути альтернативні пункти пропуску.
Також ми писали, що Україна та ЄС планують запровадити спільний митний контроль на кордоні, що має пришвидшити перевірку вантажів і спростити процедури для перевізників. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пілотний проєкт можуть запустити вже цього року на кордоні з Польщею. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.
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