Пункт пропуска на границе с Венгрией временно закроют: когда и почему

Пункт пропуска "Косино" на границе с Венгрией во вторник, 18 марта, временно приостановит работу. Не будут пропускать людей и транспорт.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

Завтра, 18 марта, с 12:00 до 16:00 международный пункт пропуска "Косино" на границе с Венгрией временно прекратит пропуск лиц и транспорта. Это связано с подключением системы бесперебойного питания.

Отметим, "Косино-Барабаш" - международный автомобильный пункт пропуска на украинско-венгерской границе, расположенный в Береговском районе Закарпатской области. Он специализируется на обслуживании легковых авто. Автобусы через этот пункт не пропускают.

Из-за близости к термальным источникам Косино пункт пропуска является популярным среди туристов, путешествующих между Украиной и Венгрией.