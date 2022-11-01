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Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною призупинив роботу: що сталося

Фото: пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною призупинив роботу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

На кордоні з Угорщиною тимчасово не працює пункт пропуску "Дзвінкове". Причиною тому називають збій у програмному забезпеченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"У зв'язку з виходом із ладу програмного забезпечення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Дзвінкове", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники своєю чергою закликали громадян враховувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Угорщиною.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в роботі пунктів пропуску на кордоні України з країнами ЄС та Молдовою можливі перебої через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Додамо, раніше стало відомо, що на кордоні України та Польщі відкриють новий пункт пропуску.

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