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Пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей временно не работает: названа причина

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Киев, Понедельник 29 августа 2022 13:34
Пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей временно не работает: названа причина Фото: пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей временно не работает (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пункт пропуска "Краковец" приостановил свою работу. По состоянию на 12:30 временные перебои в работе связаны со сбоями базы данных Таможенной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В связи с этим оформление и пропуск транспортных средств не производится в обоих направлениях. Отмечается, что работа базы данных затруднена с самого утра, с чем связана большая очередь на данном пункте пропуска.

Напомним, вечером 27 августа правоохранители перекрыли движение на трассе Львов - Краковец. На дороге произошло крупное ДТП.

Также стало известно, что в Украине запустят электронную очередь для пересечения границы. Мининфраструктуры вскоре представит проект услуги.

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Краковец Государственная таможенная служба
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