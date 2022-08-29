Пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей временно не работает: названа причина
Пункт пропуска "Краковец" приостановил свою работу. По состоянию на 12:30 временные перебои в работе связаны со сбоями базы данных Таможенной службы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
В связи с этим оформление и пропуск транспортных средств не производится в обоих направлениях. Отмечается, что работа базы данных затруднена с самого утра, с чем связана большая очередь на данном пункте пропуска.
Напомним, вечером 27 августа правоохранители перекрыли движение на трассе Львов - Краковец. На дороге произошло крупное ДТП.
Также стало известно, что в Украине запустят электронную очередь для пересечения границы. Мининфраструктуры вскоре представит проект услуги.
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