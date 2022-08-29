Пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей временно не работает: названа причина

Фото: пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей временно не работает (Getty Images)

Пункт пропуска "Краковец" приостановил свою работу. По состоянию на 12:30 временные перебои в работе связаны со сбоями базы данных Таможенной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.