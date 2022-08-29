ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею тимчасово не працює: названо причину

Новость на русском →
Київ, Понеділок 29 серпня 2022 13:34
Пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею тимчасово не працює: названо причину Фото: пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею тимчасово не працює (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пункт пропуску "Краковець" призупинив свою роботу. Станом на 12: 30 тимчасові перебої в роботі пов'язані зі збоями бази даних митної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У зв'язку з цим оформлення і пропуск транспортних засобів не проводиться в обох напрямках. Відзначається, що робота бази даних ускладнена з самого ранку, з чим пов'язана велика черга на даному пункті пропуску.

Нагадаємо, ввечері 27 серпня правоохоронці перекрили рух на трасі Львів-Краковець. На дорозі сталася велика ДТП.

Також стало відомо, що в Україні запустять електронну чергу для перетину кордону. Мінінфраструктури незабаром представить проект послуги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краковец Державна митна служба
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ
Владислав Красінський, Юлія Акімова Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ