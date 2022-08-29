Пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею тимчасово не працює: названо причину

Фото: пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею тимчасово не працює (Getty Images)

Пункт пропуску "Краковець" призупинив свою роботу. Станом на 12: 30 тимчасові перебої в роботі пов'язані зі збоями бази даних митної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.