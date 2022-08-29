Пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею тимчасово не працює: названо причину
Пункт пропуску "Краковець" призупинив свою роботу. Станом на 12: 30 тимчасові перебої в роботі пов'язані зі збоями бази даних митної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
У зв'язку з цим оформлення і пропуск транспортних засобів не проводиться в обох напрямках. Відзначається, що робота бази даних ускладнена з самого ранку, з чим пов'язана велика черга на даному пункті пропуску.
Нагадаємо, ввечері 27 серпня правоохоронці перекрили рух на трасі Львів-Краковець. На дорозі сталася велика ДТП.
Також стало відомо, що в Україні запустять електронну чергу для перетину кордону. Мінінфраструктури незабаром представить проект послуги.
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