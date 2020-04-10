ПУМБ внедряет страховку от мошенничества по карточным счетам

ПУМБ с 3 апреля предлагает своим клиентам страховку "Защита от мошенников", которая охватывает самые распространенные виды мошенничества с карточными счетами и распространяется на всех владельцев дебетовой карты "всеКАРТА". Об этом сообщает пресс-служба банка, передает РБК-Украина.

Как отмечают в компании, страховой лимит составляет 20 000 гривен. Всего за 200 гривен в год, а именно столько составляет стоимость подключения услуги, клиент получит гарантию на компенсацию в течение 15 дней похищенной мошенниками с карточного счета суммы в пределах лимита страховки.

Страховка распространяется на счет клиента, то есть, если к счету привязано сразу несколько карточек, услуга будет покрывать их все.

В компании добавляют, что преимуществом продукта является единственный лимит страхового покрытия по всем видам мошенничества. То есть при наступлении любого страхового случая, предусмотренного услугой, клиент может получить максимальную компенсацию в рамках страхового лимита - 20 000 гривен.

"Работая над услугой "Защита от мошенников", мы собрали лучшие рыночные практики. Например, наша страховка не имеет франшизы при наступлении страховых случаев. Это значит, если клиент все же стал жертвой мошенников, и сумма ущерба не превышает максимального страхового лимита в 20 тысяч гривен, страховка позволит полностью вернуть украденные средства. Также «Защита от мошенников» не содержит сублимитов на ряд страховых случаев: то есть, независимо от того, какой вид страхового случая наступил, сумма 20 тысяч гривен полностью покрывает все виды мошенничества. Нам важно, чтобы клиенты, которые выбирают ПУМБ своим банком, знали, что их средства в безопасности", - заявил начальник отдела банковского страхования продуктов розничного бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.

Как сообщили в компании, страховка распространяется на все основные виды социальной инженерии, а именно:

Незаконная оплата с карточного счета в торгово-сервисной сети утраченной или украденной картой - мошенники оплачивают покупки утраченной / украденной картой.

в торгово-сервисной сети утраченной или украденной картой - мошенники оплачивают покупки утраченной / украденной картой. Скимминг - накладка на банкомате, с помощью которой считываются данные карты.

- накладка на банкомате, с помощью которой считываются данные карты. Незаконные операции в Интернет / мобильном банкинге - операции со счетами клиента третьими лицами без платежной карты с помощью SMS - команд или приложения "SMS - банкинг".

- операции со счетами клиента третьими лицами без платежной карты с помощью SMS - команд или приложения "SMS - банкинг". Оплата с карты без подтверждения SMS-пароля - использование третьими лицами карты клиента без его физического присутствия, то есть использование только данных карты и данных клиента.

- использование третьими лицами карты клиента без его физического присутствия, то есть использование только данных карты и данных клиента. Фишинг - вид интернет-мошенничества, когда мошенники вводят пользователей в заблуждение, например, представляясь работниками банка, с целью получения конфиденциальной информации.

- вид интернет-мошенничества, когда мошенники вводят пользователей в заблуждение, например, представляясь работниками банка, с целью получения конфиденциальной информации. Фарминг - замаскированные поддельные сайты, которые очень схожи с оригинальными. Переходя на них клиент рискует передать свои личные данные карты мошенникам.

- замаскированные поддельные сайты, которые очень схожи с оригинальными. Переходя на них клиент рискует передать свои личные данные карты мошенникам. Вишинг - телефонное мошенничество, когда мошенники выманивают реквизиты банковских карт или другой конфиденциальной информации, или принуждают к переводу средств на карту воров.

"Почти миллион украинцев получают через ПУМБ свою заработную плату. Большинство из них пользуются депозитными и кредитными программами, приложением ПУМБ Online или просто хранят деньги на карточном счете, понимая, что это безопаснее чем кошелек или «под матрасом». Для того, чтобы наши клиенты спали еще спокойнее, мы вместе с нашими партнерами ввели новую услугу «Защита от мошенников» именно для того, чтобы наши клиенты при любой ситуации знали, что их средства надежно защищены как банком, так и дополнительно страховой компанией", - добавляет директор департамента продаж и развития розничного бизнеса ПУМБ Александр Щербаха.

Отметим, что оформить услугу можно в отделениях банка, а услуги страхования предоставляются компанией ВУСО. В ближайшее время заказать страхования от мошенников можно будет также в телефонном режиме.