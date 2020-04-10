ПУМБ запроваджує страховку від шахрайства по картковим рахункам

ПУМБ з 3 квітня пропонує своїм клієнтам страховку "Захист від шахраїв", яка охоплює найпоширеніші види шахрайства з картковими рахунками та поширюється на всіх власників дебетової картки "всеКАРТА". Про це повідомляє прес-служба банку, передає РБК-Україна.

Як зазначають в компанії, страховий ліміт складає 20 тисяч гривень. Всього за 200 гривень на рік, а саме стільки складає вартість підключення послуги, клієнт отримає гарантію на компенсацію протягом 15 днів викраденої шахраями з карткового рахунку суми в межах ліміту страховки.

Страховка поширюється на рахунок клієнта, тобто, якщо до рахунку прив’язано одразу декілька карток, послуга буде покривати їх усі.

В компанії додають, що перевагою продукту є єдиний ліміт страхового покриття по всім видам шахрайських дій. Тобто при настанні будь-якого страхового випадку, передбаченого послугою, клієнт може отримати максимальну компенсацію в рамках страхового ліміту - 20 тисяч гривень.

"Працюючи над послугою "Захист від шахраїв", ми зібрали найкращі ринкові практики. Наприклад, наша страховка не має франшизи при настанні страхових випадків. Це значить, якщо клієнт все ж став жертвою шахраїв, і сума збитку не перевищує максимального страхового ліміту у 20 тисяч гривень, страховка дозволить повністю повернути вкрадені кошти. Також "Захист від шахраїв" не містить сублімітів на ряд страхових випадків: тобто, незалежно від того, який вид страхового випадку настав, сума 20 тисяч гривень повністю покриває всі види шахрайства. Нам важливо, щоб клієнти, які обирають ПУМБ своїм банком, знали, що їхні кошти в безпеці", - заявив начальник відділу банківського страхування продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ В’ячеслав Меліхов.

Як повідомили в компанії, страховка поширюється на всі основні види соціальної інженерії, а саме:

Незаконна оплата з карткового рахунку в торгівельно-сервісній мережі за втраченою або вкраденою карткою – шахраї оплачують покупки втраченою/вкраденою карткою.

в торгівельно-сервісній мережі за втраченою або вкраденою карткою – шахраї оплачують покупки втраченою/вкраденою карткою. Скімінг - накладка на банкоматі, за допомогою якої зчитуються дані картки.

накладка на банкоматі, за допомогою якої зчитуються дані картки. Незаконні операції в Інтернет/мобільному банкінгу – операції з рахунками клієнта третіми особами без платіжної картки за допомогою SMS-команд або додатка "SMS - банкінг".

– операції з рахунками клієнта третіми особами без платіжної картки за допомогою SMS-команд або додатка "SMS - банкінг". Оплата з картки без підтвердження SMS-пароля - використання третіми особами картки клієнта без його фізичної присутності, тобто використання тільки даних картки і даних клієнта.

- використання третіми особами картки клієнта без його фізичної присутності, тобто використання тільки даних картки і даних клієнта. Фішинг – різновид інтернет-шахрайства, коли шахраї вводять користувачів в оману, наприклад, представляючись працівниками банку, з метою отримання конфіденційної інформації.

– різновид інтернет-шахрайства, коли шахраї вводять користувачів в оману, наприклад, представляючись працівниками банку, з метою отримання конфіденційної інформації. Фармінг – замасковані підробні сайти, які дуже подібні з оригінальними. Переходячи на них, клієнт ризикує передати свої персональні дані та дані картки шахраям.

– замасковані підробні сайти, які дуже подібні з оригінальними. Переходячи на них, клієнт ризикує передати свої персональні дані та дані картки шахраям. Вішинг – телефонне шахрайство, коли шахраї виманюють реквізити банківських карток або іншу конфіденційну інформацію та примушують переказувати кошти на картку злодіїв.

"Майже мільйон українців отримують через ПУМБ свою заробітну платню. Більшість з цих клієнтів користуються депозитними та кредитними програмами, застосунком ПУМБ Online або ж просто зберігають гроші на картковому рахунку, розуміючи, що це безпечніше ніж гаманець або «під матрацом». Для того, щоб наші клієнти спали ще спокійніше, ми разом з нашими партнерами запровадили нову послугу "Захист від шахраїв" саме для того, щоб наші клієнти при будь-якій ситуації знали, що їхні кошти надійно захищені як банком, так і додатково страховою компанією", - додає директор департаменту продажу та розвитку роздрібного бізнесу ПУМБ Олександр Щербаха.

Зазначимо, що оформити послугу можна у відділеннях банку, а послуги страхування надаються компанією ВУСО. Найближчим часом замовити страхування від шахраїв можна буде також в телефонному режимі.