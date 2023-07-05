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ПУМБ – у топ-10 Індексу КСВ 2023

 

Експертна організація CSR Ukraine та ділове видання The Page провели дослідження сталості українського бізнесу під час війни. ПУМБ посів 7-му позицію КСВ-Індексу, набравши 68 балів, та став другим серед банків у рейтингу сталості.

Загалом участь у “Індексі КСВ 2023” взяли 30 провідних компаній країни, які заповнили анкети, що базувалися на 5-компонентній моделі КСВ у воєнний час: безперервність бізнесу і податки, безпека співробітників і співробітниць, боєздатність, об’єднаність, громада.

Банк розкрив у анкеті свої дані щодо допомоги ЗСУ, підтримки мобілізованих співробітників, надання матеріальної та психологічної допомоги своїм співробітникам, щодо об’єднання з конкурентами у реалізації проєктів під час війни, наявності плану безперервності бізнесу, сплати податків.

Пріоритетами ПУМБ у війну є збереження і підтримка клієнтів та команди, допомога українським захисникам і пораненим, розвиток бізнесу і поліпшення клієнтського досвіду. З початку війни ПУМБ скерував на підтримку ЗСУ понад 93 млн грн. В команді ПУМБ працює майже 7 тисяч співробітників, яким банк надає матеріальну допомогу за складних обставин і сума інвестицій на підтримку вже складає понад 167 млн грн. ПУМБ, як і раніше, вчасно сплачує всі податки. Кредитує критично важливий бізнес. Ремонтує і відкриває відділення на звільнених територіях за першої можливості. Банк ініціював соціальний проєкт «Ми однієї крові» з підтримки українського малого бізнесу та арту, просування донорських ініціатив і допомоги пораненим. Ініціатива вже зібрала 4 млн гривень на закупівлю понад 2000 кровоспинних засобів тактично медицини та 46 доставки компонентів крові у гарячі точки. Понад 1200 українців стали донорами. А це все десятки тисяч врятованих життів. Наразі триває програма безумовної підтримки для всіх українців у переході на українську мову, в тому числі фінансову – «БезуМОВНА підтримка».

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