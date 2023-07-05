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ПУМБ – в топ-10 Индекса КСО 2023

 

Экспертная организация CSR Ukraine и деловое издание The Page провели исследование устойчивости украинского бизнеса во время войны. ПУМБ занял 7-ю позицию КСО-Индекса, набрав 68 баллов, и стал вторым среди банков в рейтинге устойчивости.

В целом участие в Индексе КСО 2023 приняли 30 ведущих компаний страны, которые заполнили анкеты, базировавшиеся на 5-компонентной модели КСО в военное время: непрерывность бизнеса и налоги, безопасность сотрудников, боеспособность, сплоченность, громада.

Банк раскрыл в анкете свои данные по помощи ВСУ, поддержке мобилизованных сотрудников, предоставлению материальной и психологической помощи своим сотрудникам, объединению с конкурентами в реализации проектов во время войны, наличию плана непрерывности бизнеса, уплате налогов.

Приоритеты ПУМБ в войну – сохранение и поддержка клиентов и команды, помощь украинским защитникам и раненым, развитие бизнеса и улучшение клиентского опыта. С начала войны ПУМБ направил на поддержку ВСУ более 93 млн грн. В команде ПУМБ работает около 7 тысяч сотрудников, которым банк оказывает материальную помощь при сложных обстоятельствах, и сумма инвестиций в их поддержку уже составляет более 167 млн грн. ПУМБ по-прежнему вовремя платит все налоги. Кредитует критически важный бизнес. Ремонтирует и открывает отделения на освобожденных территориях при первой возможности. Банк инициировал социальный проект «Ми однієї крові» для поддержки украинского малого бизнеса и арта, продвижения донорских инициатив и помощи раненым. Инициатива уже собрала 4 млн гривен на закупку более 2000 кровоостанавливающих средств тактически медицины и 46 доставки компонентов крови в горячие точки. Более 1200 украинцев стали донорами. А это все десятки тысяч спасенных жизней. В настоящее время продолжается программа безусловной поддержки для всех украинцев в переходе на украинский язык, в том числе финансовый – «БезуМОВНА підтримка».

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