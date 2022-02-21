ПУМБ стал лучшим в номинации «Корпоративный банк» по версии рейтинга «Банки 2022 года»

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) вошел в рейтинг «Банки 2022 года», организованный «Финансовым клубом» и издательством «Юридическая практика», получив награды в четырех номинациях. Кроме победы в номинации «Корпоративный банк», ПУМБ также был отмечен в номинациях «Прибыльный банк», «Расчетный банк для бизнеса» и «Сберегательный банк для населения».

Так, по размеру прибыли в 2021 году ПУМБ был награжден в категории «Прибыльный банк», а по абсолютному приросту гривневых депозитов физических лиц в номинации «Сбербанк для населения».

Самое больше количество наград банк получил в двух корпоративных номинациях: ПУМБ вошел в список победителей «Корпоративный банк» и «Расчетный банк для бизнеса».

По словам Заместителя председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу Сергея Магдича, количество бизнес-клиентов, выбирающих ПУМБ своим финансовым партнером, растет ежегодно.

«Мы много внимания уделяем тому, чтобы наши продукты и сервисы полностью отвечали запросам МСП и крупного бизнеса. Мы гордимся тем, что все наши усилия, направленные на легкость ведения бизнеса с ПУМБ, получили признание на банковском рынке со стороны наших клиентов и партнеров».

Для определения лидеров рынка и победителей в расчетах использовались данные отчетности банков, публикуемые Национальным банком, по состоянию на 1 января 2021 года и на 1 января 2022 года. Ключевыми показателями стали динамика активов, депозитного и кредитного портфелей физических и юридических лиц, а также прибыль банков.