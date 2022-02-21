ПУМБ став найкращим у номінації «Корпоративний банк» за версією рейтингу «Банки 2022 року»

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) увійшов до рейтингу «Банки 2022 року», організованованого «Фінансовим клубом» та видавництвом «Юридична практика», отримавши відзнаки у чотирьох номінаціях. Окрім перемоги у номінації «Корпоративний банк», ПУМБ було також відзначено у номінаціях, «Прибутковий банк», «Розрахунковий банк для бізнесу» та «Ощадний банк для населення».

Так, за розміром прибутку у 2021 році ПУМБ було нагороджено у категорії «Прибутковий банк», а за абсолютним приростом гривневих депозитів фізичних осіб у номінації «Ощадний банк для населення».

Найбільше відзнак банк отримав у двох корпоративних номінаціях: ПУМБ увійшов до списку переможців «Корпоративний банк» та «Розрахунковий банк для бізнесу».

За словами Заступника голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу Магдича Сергія, кількість бізнес-клієнтів, що обирають ПУМБ своїм фінансовим партнером зростає щороку: «Ми багато уваги приділяємо тому, аби наші продукти і сервіси цілком відповідали запитам МСБ та великого бізнесу. Пишаємось тим, що всі наші зусилля, спрямовані на легкість ведення бізнесу із ПУМБ, отримали визнання на банківському ринку з боку наших клієнтів та партнерів».

Для визначення лідерів ринку та переможців у розрахунках використовувалися дані звітності банків, яку публікує Національний банк, станом на 1 січня 2021 року і на 1 січня 2022 року. Ключовими показниками стали динаміка активів, депозитного та кредитного портфелів фізичних та юридичних осіб, а також прибуток банків.