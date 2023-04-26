ПУМБ разом із друзями обладнали прифронтову операційну за 6 мільйонів гривень

У грудні 2022 року команда ПУМБ вирішила спрямувати весь бюджет, передбачений на новорічне привітання клієнтів та партнерів, на порятунок життя українців. 3 млн гривень подарункового бюджету стали стартовим внеском для закупівлі обладнання операційної в одній з лікарень на прифронтовій території. Втім, цієї суми не вистачало би на повне оснащення, тому банк запропонував своїм друзям, партнерам та клієнтам долучитися до зборів.

Напередодні новорічних свят ПУМБ запустив соціальну онлайн-кампанію зі збору коштів на сайті www.pumbdonation.com.ua. Усі небайдужі змогли долучитися до ініціативи та підтримати лікарів, котрі рятують життя у прифронтових зонах. Завдяки донейтам українців вдалося зібрати повну суму – 6 мільйонів гривень – для закупівлі всього критично необхідного устаткування.

Партнером ініціативи виступив Благодійний фонд Сергія Притули, який давно зарекомендував себе як відповідальна організація. На всі зібрані кошти за допомогою команди БФ вдалося придбати обладнання для чотирьох операційних замість однієї. За розрахунками лікарів вони можуть рятувати до 900 життів щомісячно. У комплект увійшли: апарат для переливання крові, чотири операційних столи та світильники, ендоскопічна стійка, апарат для вимірювання тиску та дрібні витратні матеріали для операційної.

Головний лікар прифронтового медичного закладу подякував усім небайдужим і наголосив, що «отримане хірургічне обладнання з перших днів надходження до лікарні допомагає важким пацієнтам з політравмами та бойовими пораненнями, коли час невідкладної допомоги рахується на хвилини, і фактично повертає їх до життя». Ця лікарня є опорною лікарнею екстреної медицини для надання медичної допомоги пораненим військовим та постраждалим з деокупованих населених пунктів Херсонської і Миколаївської областей.

ПУМБ щиро дякує усім свідомим українцям, які долучились до збору коштів будь-якою сумою донату. Усі ми вкотре довели, що сила українців – у людяності та здатності єднатися задля спільної мети. Разом ми є великою силою, що веде нашу країну до перемоги!

Докладний звіт та фотографії обладнаної операційної можна переглянути на сайті https://www.pumbdonation.com.ua/report.