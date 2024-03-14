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ПУМБ прокредитував ФОП на суму більше 700 млн грн

 

Сума виданих кредитів Першим Українським Міжнародним Банком (ПУМБ) у рамках онлайн-позики «всеБІЗНЕС» перевищила позначку у 700 млн грн. та допомогла майже трьом тисячам підприємцям у їх щоденній бізнес-діяльності.

Кредит «всеБІЗНЕС» — створений спеціально для ФОП, оформивши який власник бізнесу може отримати до 750 тис. грн. у термін до трьох років на розвиток власної справи.

Головна перевага кредиту – його дистанційність. Подати заявку на отримання коштів можна за лічені хвилини онлайн, не витрачаючи час на відвідування відділень. Значно спрощує процес кредитування й те, що позика не потребує ані застави, ані поруки.

Все, що потрібно зробити – заповнити коротку анкету на сайті ПУМБ.

Рішення за заявкою приймається протягом дня. Після підписання онлайн-договору гроші швидко надійдуть на рахунок, а затверджений ліміт підприємець зможе використати як одразу, так і частинами.

Що важливо – розраховувати на таке фінансування може навіть новостворений ФОП, незалежно від дати реєстрації бізнесу.

Нагадаємо, кредитування фізичних осіб-підприємців ПУМБ розпочав восени 2022 року. Сьогодні, завдяки діджитальності та швидкості погодження фінансування, «всеБІЗНЕС» - найзатребуваніша позика серед підприємців у банку.

 

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