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ПУМБ выдал ФЛП кредиты на сумму более 700 млн грн

 

Сумма выданных кредитов в рамках онлайн-займа "всеБІЗНЕС" превысила отметку в 700 млн грн. и помогла почти трём тысячам предпринимателей в их повседневной деловой деятельности.

Кредит "всеБІЗНЕС" предназначен специально для ФЛП, которые могут получить до 750 тыс. грн. на срок до трёх лет для развития собственного дела.

Основное преимущество кредита – в его диджитальности. Заявку на получение средств можно подать онлайн всего за несколько минут, не тратя время на посещение отделений банка. Процесс кредитования также упрощается и тем, что займ не требует ни залога, ни поручительства.

Всё, что нужно сделать, — это заполнить короткую анкету на сайте ПУМБ.

Решение о заявке принимается в течение дня. После подписания онлайн-договора деньги быстро поступят на счёт, а утверждённый лимит предприниматель сможет использовать как сразу, так и частями.

Важно отметить, что на такое финансирование может рассчитывать даже новосозданный ФЛП, независимо от даты регистрации бизнеса.

Напомним, кредитование физических лиц-предпринимателей ПУМБ начал осенью 2022 года. Сегодня, благодаря цифровизации и скорости согласования финансирования, "всеБІЗНЕС" – наиболее востребованный кредит среди предпринимателей в банке.

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