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ПУМБ - лідер за приростом строкових депозитів фізичних осіб в Україні за 5 місяців 2023 року

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Вівторок 04 липня 2023 10:00

За підсумками перших 5 місяців 2023 року, ПУМБ очолив рейтинг українських банків за приростом строкових депозитів фізичних осіб. Це означає, що клієнти довіряють банку. Так, згідно зі статистикою ПУМБ, 86% клієнтів банку повторно розміщують у ПУМБ свої депозити. Також за даними рейтингового агентства «Кредит-рейтинг», у рейтингу надійності депозитів ПУМБ має найвищу оцінку у 5 балів.

ПУМБ - лідер за приростом строкових депозитів фізичних осіб в Україні за 5 місяців 2023 року

«Збільшення кількості депозитів фізичних осіб – ознака довіри українців до банку та позитивна оцінка його надійності та стабільності. Цікаво, що найчастіше у цьому році українці обирали класичний депозит «Дохідний» з максимальною дохідністю до 16% річних в гривні. Також, в клієнтському «топі» був акційний гривневий депозит «Сталевий». З цього ми також можемо зробити висновок, що навіть попри війну українці не бояться відкривати вклади у банках з фіксованою датою виплати», - коментує Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ.

До того ж, за даними НБУ, за цей період ПУМБ також посилив свої лідируючі позиції і в інших категоріях:

  • друге місце за приростом усіх залишків на рахунках клієнтів-фізичних осіб в усіх валютах
  • друге місце за приростом залишків на рахунках клієнтів-фізичних осіб в гривні
  • третє місце за приростом строкових залишків на рахунках клієнтів-фізичних осіб в гривні

Нагадуємо, що ПУМБ приєднався до проєкту єВідновлення - державної програми відшкодування за пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Всі клієнти, які відкриють карту єВідновлення від ПУМБ отримають бонус у розмірі 500 грн, які можна вивести на картку після зарахування та кешбек 2% на товари для будівництва та ремонту. Крім цього, щомісяця один із клієнтів банку, який відкриє картку єВідновлення у застосунку ПУМБ Online та отримає на неї виплату від держави, отримає ідентичну суму на власний дебетовий рахунок в ПУМБ від банку.

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