ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПУМБ – лидер по приросту срочных депозитов физических лиц в Украине за 5 месяцев 2023 года

Новина українською →
Вторник 04 июля 2023 10:00

По итогам первых 5 месяцев 2023 года ПУМБ возглавил рейтинг украинских банков по приросту срочных депозитов физических лиц. Это признак доверия клиентов банку. Также, согласно статистике ПУМБ, 86% клиентов банка повторно размещают в ПУМБ свои депозиты. Кроме этого, по данным рейтингового агентства «Кредит-рейтинг», в рейтинге надежности депозитов ПУМБ имеет максимально высокую оценку в 5 баллов.

ПУМБ – лидер по приросту срочных депозитов физических лиц в Украине за 5 месяцев 2023 года

«Увеличение количества депозитов физических лиц – признак доверия украинцев к банку и положительная оценка его надежности и стабильности. Интересно, что чаще всего в этом году украинцы выбирали классический депозит «Доходный» с максимальной доходностью до 16% годовых в гривне. Также в клиентском «топе» был акционный гривневый депозит «Стальной». Из этого мы также можем заключить, что даже несмотря на войну украинцы не боятся открывать вклады в банках с фиксированной датой выплаты», - комментирует Дмитрий Полищук, заместитель председателя правления ПУМБ.

Кроме этого, по данным НБУ, за этот период ПУМБ также усилил свои лидирующие позиции и в других категориях:

  • второе место по приросту всех остатков на счетах клиентов-физических лиц во всех валютах
  • второе место по приросту остатков на счетах клиентов-физических лиц в гривне
  • третье место по приросту срочных остатков на счетах клиентов-физических лиц в гривне

Напоминаем, что ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення – государственной программы возмещения за жилье, поврежденное в результате боевых действий. Все клиенты, которые откроют карту єВідновлення от ПУМБ получат бонус в размере 500 грн, которые можно вывести на карту после зачисления и кэшбек 2% на товары для строительства и ремонта. Помимо этого, банк запустил социальную программу поддержки клиентов - ежемесячно один из клиентов банка, который откроет карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online и получит на нее выплату от государства, сможет получитьт идентичную сумму на собственный дебетовый счет в ПУМБ от банка. Банк берет на себя обязательство увеличить поддержку вдвое для 12 украинцев, чье жилье пострадало из-за войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
DAILY
"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины