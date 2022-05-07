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Пугают химической атакой. Украинцы начали массово получать опасные письма

Фото: украинцев поперидили об опасных электронной письма (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы начали массово получать письма с информацией о химической атаке. Таким образом киберпреступники пытаются похитить личные данные граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Отмечается, что правительственная организация CERT-UA выявила факт массового распространения электронных писем с тематикой "химической атаки". Они содержат ссылки на XLS-документ с макросом.

После открытия файла в компьютер попадает вредоносная программа JesterStealer, которая осуществляет загрузку личных данных. В частности, информацию из криптовалютных кошельков, менеджеров паролей, мессенджеров, игровых программ и тому подобное. Злоумышленник получает похищенные данные в Telegram. После завершения работы программа удаляется.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы также начали получать вредные письма якобы от имени киберзащиты.

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