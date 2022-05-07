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Лякають хімічною атакою. Українці почали масово отримувати небезпечні листи

Фото: українців поперидили про небезпечні електронній листи (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Українці почали масово отримувати листи з інформацією про хімічну атаку. Таким чином кіберзлочинці намагаються викрасти особисті дані громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Зазначається, що урядова організація CERT-UA виявила факт масового розповсюдження електронних листів із тематикою "хімічної атаки". Вони містять посилання на XLS-документ із макросом.

Після відкриття файлу у комп'ютер потрапляє шкідлива програма JesterStealer, яка здійснює завантаження особистих даних. Зокрема, інформацію з криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо. Зловмисник отримує викрадені дані в Telegram. Після завершення роботи програма видаляється.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українці також почали отримувати шкідливі листи начебто від імені кіберзахисту.

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