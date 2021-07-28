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Пудрик назвал недостоверной информацию о начале работы в Госпотребслужбе

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Одесса, Среда 28 июля 2021 10:05
Пудрик назвал недостоверной информацию о начале работы в Госпотребслужбе Фото: Денис Пудрик (facebook.com / ODcustomsUA)
Автор: РБК-Украина

Заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрик опроверг информацию о начале работы на должности главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Одесской области.

Об этом Пудрик написал на своей странице в Facebook.

"Для всех, кто не смог или не захотел проверить или же уточнить у меня лично - я не работаю в ДПСС Одесской области! Я выиграл там конкурс, не более того. На должность не заступил. Не был там ни разу. Никаких команд не давал, даже ни с кем еще там не разговаривал. На данный момент я как работал, так и продолжаю работать заместителем начальника Одесской таможни. Более того, я сейчас вообще нахожусь в ежегодном отпуске", - написал Пудрик.

Несмотря на это, по его словам, очевиднейший фейк разлетелся по некоторым изданиям, а в его распространении даже "поучаствовали чиновники, рьяно выступающие за борьбу с коррупцией".

"Цель этой и многих подобных медиа-атак всегда одна - назначить своих удобных людей на "важные" посты в государственных органах. Но в этот раз так спешили, что даже не постарались сопоставить факты. В любом случае борьба с незаконной деятельностью, в т.ч. с контрабандой - один из приоритетов власти и такие глупые уловки этот процесс оставить вам не помогут. Не зависимо от того - буду я работать на таможне или нет. Всех благ, уважаемые контрабандисты и их прихвостни", - резюмировал Денис Пудрик.

Напомним, Денис Пудрик начал работать на Одесской таможни в августе 2020 года. Ранее в интервью РБК-Украина Пудрик рассказывал о результатах работы и новой реформе таможни.

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