Пудрик назвав недостовірною інформацію про початок роботи в Держспоживслужбі

"Для всіх, хто не зміг або не захотів перевірити або ж уточнити у мене особисто - я не працюю в ДПРС Одеської області! Я виграв там конкурс, (і) не більше. На посаду не заступив. Не був там жодного разу. Ніяких команд не давав, навіть ні з ким ще там не розмовляв. Зараз я як працював, так і продовжую працювати заступником начальника Одеської митниці. Більш того, я зараз взагалі перебуваю в щорічній відпустці", - написав Пудрик.

Попри це, за його словами, очевидний фейк розлетівся по деяких виданнях, а в його поширенні навіть "взяли участь чиновники, завзято виступають за боротьбу з корупцією".

"Мета цієї та багатьох подібних медіа-атак завжди одна - призначити своїх зручних людей на "важливі" пости в державних органах. Але цього разу так поспішали, що навіть не постаралися зіставити факти. У будь-якому випадку боротьба з незаконною діяльністю, в т.ч. з контрабандою - один з пріоритетів влади й такі дурні виверти цей процес залишити вам не допоможуть. Не залежно від того - буду я працювати на митниці чи ні. Всіх благ, шановні контрабандисти та їхні посіпаки", - резюмував Денис Пудрик.