Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пучдемона задержали в Германии при помощи спецслужб Испании

НовостиПолитика    25.03.2018 - 17:45
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com-KRLSPuigdemont)
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com-KRLSPuigdemont)

Испанская разведка и полиция Германии сотрудничали при задержании Пучдемона

Бывшего лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона задержали в Германии при помощи спецслужб Испании, передает ABC News.

В частности, источник в испанской полиции на условиях анонимности рассказал, что с немецкой полиции при задержании Пучдемона сотрудничали Национальный центр разведки Испании и отдел международного сотрудничества местной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Пучдемона. Его задержали на границе с Данией.

Отметим, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости. Позицию сепаратистов поддержали 90% проголосовавших, после чего Каталония объявила независимость от Мадрида. В ответ на это испанские власти ликвидировали автономию Каталонии и арестовали лидеров сепаратистов. Пучдемону удалось скрыться в Бельгии, однако прокуратура выдала европейский ордер на его арест.

Власти Финляндии получили уведомление об аресте Пучдемона
Теги публикации: Каталония, Германия, Карлес Пучдемон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top