Испанская разведка и полиция Германии сотрудничали при задержании Пучдемона

Бывшего лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона задержали в Германии при помощи спецслужб Испании, передает ABC News.

В частности, источник в испанской полиции на условиях анонимности рассказал, что с немецкой полиции при задержании Пучдемона сотрудничали Национальный центр разведки Испании и отдел международного сотрудничества местной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Пучдемона. Его задержали на границе с Данией.

Отметим, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости. Позицию сепаратистов поддержали 90% проголосовавших, после чего Каталония объявила независимость от Мадрида. В ответ на это испанские власти ликвидировали автономию Каталонии и арестовали лидеров сепаратистов. Пучдемону удалось скрыться в Бельгии, однако прокуратура выдала европейский ордер на его арест.