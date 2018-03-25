Немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Пучдемона

Экс-глава правительства Каталонии был задержан по пути в Брюссель

Главного сторонника независимости Каталонии задержали при пересечении границы Германии и Дании. Об этом сообщает издание El Pais.

В частности, по информации издания, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон был задержан немецкой полицией в Шлезвиг-Гольштейн при пересечении датской границы.

"Пучдемон был задержан в собственной машине по европейскому ордеру, выданному Испанией", - сообщил адвокат Пучдемона Жауме Алонсо Куэвильяса.

На данный момент немецкие полицейские проводят необходимые проверки.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших. Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании. Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе. Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.

Также, как сообщалось ранее, власти Финляндии получили официальное уведомление о том, что бывший председатель женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон находится под арестом. При этом, сам Пучдемон подтвердил, что он прибыл в Бельгию. Ордер был опубликован в пятницу, через день после прибытия г-на Пучдемтона в Финляндию. Он должен был уехать в субботу.