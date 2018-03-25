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Пучдемона затримали в Німеччині за допомогою спецслужб Іспанії

НовиниПолітика    25.03.2018 - 17:45
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com-KRLSPuigdemont)
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com-KRLSPuigdemont)

Іспанська розвідка та поліція Німеччини співпрацювали при затриманні Пучдемона

Колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона затримали в Німеччині за допомогою спецслужб Іспанії, передає ABC News.

Зокрема, джерело в іспанській поліції на умовах анонімності розповіло, що з німецької поліції при затриманні Пучдемона співпрацювали Національний центр розвідки Іспанії та відділ міжнародного співробітництва місцевої поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька поліція затримала екс-главу уряду Каталонії Пучдемона. Його затримали на кордоні з Данією.

Зазначимо, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Позицію сепаратистів підтримали 90% тих, хто проголосував, після чого Каталонія оголосила незалежність від Мадрида. У відповідь на це іспанські влада ліквідувала автономію Каталонії та заарештувала лідерів сепаратистів. Пучдемону вдалося сховатися в Бельгії, проте прокуратура видала європейський ордер на його арешт.

Влада Фінляндії отримала повідомлення про арешт Пучдемона
Теги публікації: Каталонія, Германия, Карлес Пучдемон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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