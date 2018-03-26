Пучдемон может попросить убежища в Германии

Окончательное решение по экс-главе правительства Каталонии будет принимать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев

Бывший премьер Каталонии Карлес Пучдемон, возможно, попросит убежища в Германии. Об этом сообщили источники в судебных кругах, передает немецкое издание Kieler Nachrichten.

Представитель управления внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон, сообщил изданию, что, если Пучдемон подаст прошение о получении статуса беженца, его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF).

При этом собеседник газеты отметил, что уголовное преследование, в том числе и по европейскому ордеру на арест, имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища.

Но окончательное решение, как отмечает издание, все же принимают генеральная прокуратура и BAMF.

Напомним, 25 марта немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на границе с Данией по пути следования из Финляндии в Бельгию. Немецкая прокуратура рассматривает возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию.