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Пучдемон может попросить убежища в Германии

НовостиПолитика    26.03.2018 - 05:59
Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)
Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)

Окончательное решение по экс-главе правительства Каталонии будет принимать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев

Бывший премьер Каталонии Карлес Пучдемон, возможно, попросит убежища в Германии. Об этом сообщили источники в судебных кругах, передает немецкое издание Kieler Nachrichten.

Представитель управления внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон, сообщил изданию, что, если Пучдемон подаст прошение о получении статуса беженца, его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF).

При этом собеседник газеты отметил, что уголовное преследование, в том числе и по европейскому ордеру на арест, имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища.

Но окончательное решение, как отмечает издание, все же принимают генеральная прокуратура и BAMF.

Напомним, 25 марта немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на границе с Данией по пути следования из Финляндии в Бельгию. Немецкая прокуратура рассматривает возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию.

Протесты в Каталонии: в столкновениях с полицией пострадали 98 человек Пучдемона задержали в Германии при помощи спецслужб Испании
Теги публикации: Германия, политическое убежище, Карлес Пучдемон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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