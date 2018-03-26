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Протесты в Каталонии: в столкновениях с полицией пострадали 98 человек

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 02:14
Фото: протесты в Каталонии (wikimedia.org/Ivan McClellan)
Фото: протесты в Каталонии (wikimedia.org/Ivan McClellan)

На акциях протеста в Барселоне задержаны по меньшей мере трое

В Каталонии (Испания) протесты против задержания бывшего премьера региона Карлеса Пучдемона в Германии переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали уже 98 человек. Об этом сообщает каталонская медицинская служба в Twitter.

"Данные на 00:00 (01:00 по Киеву, - ред.): Служба медпомощи оказала в общей сложности помощь 98 раз, в основном - ушибы", - говорится в сообщении.

Как отмечают медики, 90 человек пострадали в Барселоне, все второстепенного характера (из них 22 - сотрудники правоохранительных органов), 7 - в Льейде и 1 в - Таррагоне.

Как сообщают испанские СМИ, в результате столкновений задержаны по меньшей мере три человека.

Самые многочисленные акции проходит около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Льейде и Жироне.

В Барселоне протестующие забрасывали правоохранителей дымовыми шашками, бутылками и банками и выкрикивали "предатели".

В ответ полиция применила резиновые дубинки.

Митингующие также перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.

Напомним, 25 марта немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Карлоса Пучдемона на границе с Данией по пути следования из Финляндии в Бельгию. Немецкая прокуратура рассматривает возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию.

 

В Каталонии начались массовые акции против ареста Пучдемона Пучдемона задержали в Германии при помощи спецслужб Испании
Теги публикации: Каталония, протест, Карлес Пучдемон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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