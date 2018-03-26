Протесты в Каталонии: в столкновениях с полицией пострадали 98 человек

На акциях протеста в Барселоне задержаны по меньшей мере трое

В Каталонии (Испания) протесты против задержания бывшего премьера региона Карлеса Пучдемона в Германии переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали уже 98 человек. Об этом сообщает каталонская медицинская служба в Twitter.

"Данные на 00:00 (01:00 по Киеву, - ред.): Служба медпомощи оказала в общей сложности помощь 98 раз, в основном - ушибы", - говорится в сообщении.

Как отмечают медики, 90 человек пострадали в Барселоне, все второстепенного характера (из них 22 - сотрудники правоохранительных органов), 7 - в Льейде и 1 в - Таррагоне.

Actualització dades 00h: el #SEM ha realitzat en total 98 atencions sanitàries per les mobilitzacions d’avui, principalment per contusions: 90 a Barcelona, totes de caràcter lleu (22 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus — SEM. Generalitat (@semgencat) March 25, 2018

Как сообщают испанские СМИ, в результате столкновений задержаны по меньшей мере три человека.

Самые многочисленные акции проходит около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Льейде и Жироне.

В Барселоне протестующие забрасывали правоохранителей дымовыми шашками, бутылками и банками и выкрикивали "предатели".

В ответ полиция применила резиновые дубинки.

Митингующие также перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.

Напомним, 25 марта немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Карлоса Пучдемона на границе с Данией по пути следования из Финляндии в Бельгию. Немецкая прокуратура рассматривает возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию.