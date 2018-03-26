Пучдемон може попросити притулку в Німеччині

Остаточне рішення щодо екс-глави уряду Каталонії ухвалюватиме Федеральне відомство у справах міграції та біженців

Колишній прем'єр Каталонії Карлес Пучдемон, можливо, попросить притулку в Німеччині. Про це повідомили джерела в судових колах, передає німецьке видання Kieler Nachrichten.

Представник управління внутрішніх справ землі Шлезвіг-Гольштейн, де був затриманий Пучдемон, повідомив виданню, що, якщо Пучдемон подасть прохання про отримання статусу біженця, його, як і інші такі заяви, розглядатиме Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF).

При цьому співрозмовник газети зазначив, що кримінальне переслідування, в тому числі й за європейським ордером на арешт, має пріоритет над клопотанням про надання притулку.

Але остаточне рішення, як зазначає видання, усе ж приймають генеральна прокуратура і BAMF.

Нагадаємо, 25 березня німецька поліція затримала екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона на кордоні з Данією на шляху прямування з Фінляндії в Бельгію. Німецька прокуратура розглядає можливість екстрадиції Пучдемона в Іспанію.