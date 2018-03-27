Пучдемон подал жалобу в ООН на правительство Испании

Жалоба была зарегистрирована 26 марта

Бывший председатель регионального правительства Каталонии (Испания) Карлес Пучдемон подал жалобу в Комитет по правам человека Организации объединенных наций (ООН), в которой утверждает о нарушении Испанией его политических прав. Об этом заявила пресс-секретарь ООН Джулия Гронневет, сообщает АР.

"Комитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу бывшего главы Каталонии, который утверждает, что Испания нарушила его политические права", - говорится в сообщении.

Отметим, что жалоба была зарегистрирована 26 марта.

Напомним, 27 марта немецкий суд в городе Ноймюнстер продлил срок содержания под стражей Пучдемона.

Как известно, задержание бывшего каталонского лидера в Германии состоялось 25 марта 2018 года, наступило через пять месяцев после того, как он покинул территорию Испании во избежание ареста. Испанское правительство обвинило Пучдемона в мятеже после проведения референдума за независимость автономного региона Каталонии.