Пучдемон подав скаргу в ООН на уряд Іспанії

Скарга була зареєстрована 26 березня

Колишній голова регіонального уряду Каталонії (Испания) Карлес Пучдемон подав скаргу в Комітет з прав людини Організації об'єднаних націй (ООН), в якій стверджує про порушення Іспанією його політичних прав. Про це заявила прес-секретар ООН Джулія Гронневет, повідомляє АР.

"Комітет з прав людини ООН зареєстрував скаргу колишнього глави Каталонії, який стверджує, що Іспанія порушила його політичні права", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що скарга була зареєстрована 26 березня.

Нагадаємо, 27 березня німецький суд у місті Ноймюнстер продовжив термін утримання під вартою Пучдемона.

Як відомо, затримання колишнього каталонського лідера в Німеччині відбулося 25 березня 2018 року, настав через п'ять місяців після того, як він залишив територію Іспанії щоб уникнути арешту. Іспанський уряд звинуватило Пучдемона у заколоті після проведення референдуму за незалежність автономного регіону Каталонії.