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Пучдемон подав скаргу в ООН на уряд Іспанії

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 18:24
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Скарга була зареєстрована 26 березня

Колишній голова регіонального уряду Каталонії (Испания) Карлес Пучдемон подав скаргу в Комітет з прав людини Організації об'єднаних націй (ООН), в якій стверджує про порушення Іспанією його політичних прав. Про це заявила прес-секретар ООН Джулія Гронневет, повідомляє АР.

"Комітет з прав людини ООН зареєстрував скаргу колишнього глави Каталонії, який стверджує, що Іспанія порушила його політичні права", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що скарга була зареєстрована 26 березня.

Нагадаємо, 27 березня німецький суд у місті Ноймюнстер продовжив термін утримання під вартою Пучдемона.

Як відомо, затримання колишнього каталонського лідера в Німеччині відбулося 25 березня 2018 року, настав через п'ять місяців після того, як він залишив територію Іспанії щоб уникнути арешту. Іспанський уряд звинуватило Пучдемона у заколоті після проведення референдуму за незалежність автономного регіону Каталонії.

Суд у Німеччині залишив Пучдемона під вартою В Іспанії заарештовано українського хакера, який обікрав 100 фінустанов у 40 країнах світу
Теги публікації: Іспанія, Карлес Пучдемон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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