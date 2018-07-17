Пучдемон оголосив про створення нового руху за незалежність Каталонії

Новий рух сепаратистів отримав назву "Національний заклик до республіці"

Колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон заснував новий рух за незалежність регіону від Іспанії. Про це він заявив по відеозв'язку на спеціальному заході в Барселоні, передає DW.

Повідомляється, що напередодні в Барселоні пройшов захід, на якому Пучдемон і нинішній глава автономії Жоакім Торра оголосили про створення нового сепаратистського руху для об'єднання прихильників незалежності Каталонії. Рух отримав назву "Національний заклик до республіці".

"Ми сильніші, коли можемо діяти всі разом", - заявив Пучдемон і додав, що восени має з'явитися нова партія, яка об'єднає каталонських сепаратистів і буде прагнути створення "незалежної держави у формі республіки".

Нагадаємо, раніше німецький суд визнав допустимої екстрадицію Пучдемона до Іспанії. На думку суду, підставою для цього може слугувати стаття звинувачення іспанської сторони про розтрату державних коштів. Зараз екс-прем'єр Каталонії знаходиться в Німеччині під підпискою про невиїзд. Згідно з постановою суду, він може поки залишатися на волі.