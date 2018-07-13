Суд в ФРГ признал допустимой экстрадицию Пучдемона

Экс-премьера Каталонии могут экстрадировать в Испанию по статье о растрате государственных средств

В Германии высший земельный суд Шлезвиг-Гольштейна признал допустимой экстрадицию бывшего премьер-министра Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом сообщает DW.

Ходатайство прокуратуры было удовлетворено лишь частично.

Так, по мнению суда, основанием для этого может служить статья обвинения о растрате государственных средств, по другой статье - о мятеже - выдать Пучдемона испанским властям нельзя, поскольку такого состава преступления нет в уголовном кодексе ФРГ.

Сейчас экс-премьер Каталонии находится в Германии под подпиской о невыезде.

Согласно постановлению суда, он может пока оставаться на свободе.

Генпрокуратура Шлезвиг-Гольштейна в ближайшее время примет решение, санкционировать ли экстрадицию.

Напомним, 1 июня немецкая прокуратура официально запросила Высший суд округа Шлезвиг-Гольштейна об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию.