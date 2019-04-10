Пучдемон буде балотуватися в Європарламент

Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Пучдемон представив весь список коаліції "Разом за Каталонію"

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон підтвердив намір брати участь у травневих виборах в Європарламент (ЄП) від своєї політичної сили "Разом за Каталонію". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Belga.

У присутності колишніх членів каталонського уряду Клари Понсати і Тоні Комина Пучдемон представив весь список коаліції "Разом за Каталонію".

У березні офіційний представник уряду Каталонії Ельза Артади заявила, що Карлес Пучдемон очолить список "Разом за Каталонію" на майбутніх виборах в Європарламент (ЄП), які відбудуться в Іспанії 26 травня.

Пучдемон в Бельгії з 2017 року після проведення референдуму про вихід автономії зі складу Іспанії і затвердження місцевим парламентом резолюції про проголошення незалежної республіки. Екс-лідер автономії є головою коаліції "Разом за Каталонію".

Нагадаємо, Європейська комісія та Агентство з кібербезпеки Європейського союзу у п'ятницю, 5 квітня, провели навчання з кібербезпеки, відпрацювавши реагування на можливі інциденти в ході виборів до Європейського парламенту.

Раніше повідомлялося, що спеціальна європейська група по боротьбі з фальшивими прокремлівськими повідомленнями зафіксувала понад 5 тисяч випадків російської дезінформації з 2015 року.