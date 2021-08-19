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Публичные заседания ВАКС по делу "Роттердам +" убедили общество в законности формулы, - нардеп

Автор: Наталия Гурковская

Открытые заседания Высшего антикоррупционного суда по делу "Роттердам+" окончательно убедили общество в отсутствии в ней состава преступления и надуманности всех обвинений в адрес формулы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.

"Мы стали свидетелями более 50 заседаний Высшего антикоррупционного суда, который в конце концов подтвердил законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам +". Именно благодаря открытому и публичному рассмотрению дела в ВАКС все гражданское общество убедилось в том, что дело "Роттердам +" оказалось только срежиссированным медийным фейком", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что расследование по этому делу продолжалось более 3 лет и за это время никаких фактов, которые свидетельствовали бы о нарушении закона, установлено не было.

"В материалах дела, которые впоследствии открыли для общества, не оказалось никаких доказательств совершения преступления - ни реальных потерпевших, ни установленного вреда. В течение последнего года это дело еще 3 раза открывали и снова закрывали за отсутствием состава преступления", - добавил нардеп.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже в 9 раз отложил рассмотрение совместного иска ферросплавных заводов Игоря Коломойского, активистов Центра противодействия коррупции (ЦПК) и инициатора этого дела экс-замгенпрокурора Виктора Чумака из-за неявки заявителя.

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