В ПЦУ спрогнозировали сроки своего признания другими поместными церквями

Фото: архиепископ Евстратий (facebook.com koshmalvn)

Сейчас ПЦУ официально не признана ни одной из других поместных церквей, кроме Константинопольского патриархата

В Православной церкви Украины (ПЦУ) прогнозируют, что ее статус признают другие поместные церкви в ближайшие несколько месяцев. Об этом пишет РБК-Украина в материале "С оглядкой на Зеленского: что ждет православная церковь от нового президента".

В частности, архиепископ Евстратий считает признание ПЦУ делом времени.

"Мы весь прошлый год слышали, что томоса никогда не будет, что Москва никогда не позволит и т.д. В итоге, все случилось именно так, как говорили мы, а не Москва. Потому поместные церкви сейчас дозревают со своим решением о признании, не буду говорить о сроках, месяц-два-три, но процесс признания обязательно начнется", - сказал архиепископ.

Отметим, сейчас ПЦУ официально не признана ни одной из других поместных церквей, кроме, Константинопольского патриархата, от которого автокефалия и была получена.

При этом синод Кипрской церкви формально не признал ПЦУ, но осудил ряд действий Русской православной церкви и УПЦ (МП) за последний год, а также оценил попытку Константинополя преодолеть церковный разрыв в Украине, предложив украинским церквям самим поискать между собой общий язык.

В статье подчеркивается, что раньше других церквей признать статус ПЦУ может Элладская (Греческая) церковь, очень тесно связанная с Константинопольским патриархатом. Рассмотрение украинского вопроса греки уже несколько раз переносили с одного заседания синода на следующее.

"Мы привыкли думать, что вокруг Украины весь мир крутится, во всех сферах жизни. А на самом деле у каждой церкви свои проблемы, вон, например, греков волнует, что у них священников лишили статуса госслужащих, плюс там внутри есть разногласия между епископами", - сказал РБК-Украина информированный собеседник из рядов ПЦУ.

Напомним, ранее глава ПЦУ Епифаний заявил, что после выборов в Украине нет никаких рисков для отзыва томоса об автокефалии. При этом в начале апреля УПЦ (МП) обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой отозвать томос об автокефалии ПЦУ.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта Константинополь отказал во всеправославном обсуждении автокефалии ПЦУ.