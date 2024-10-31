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У ПЦУ розповіли, коли та як просити благословення у священника

Благословення у священника можна отримати по-різному (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Благословення від священника під час кожної Божественної літургії отримують всі присутні на ній віряни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Зміст

Благословення під час Божественної літургії

У ПЦУ розповіли, що благословення - це заклик Божої благодаті на справи та життя людини.

"Це освячення, перш за все, самої людини. Тому благословення є священнодійством. А звершують його священники, які через Таїнство священства (рукоположення) отримали благодать Святого Духа для служіння Церкві Христовій і людям", - пояснили українцям.

Зазначається, що під час кожної Божественної літургії всі присутні на ній віряни отримують благословення від священника - коли він осіняє їх хресним знаменням.

"Коли священник благословляє вірних, то він складає пальці так, що вони зображують літери: ІС ХС, тобто Ісус Христос. Це означає, що через священника благословляє Сам Господь наш Ісус Христос. Тому благословення священнослужителя ми повинні приймати з благоговінням", - нагадали у прес-службі Церкви.

Коли священник під час богослужіння благословляє вірних священними предметами (хрестом, Євангелієм, чашею, іконою), їм у відповідь варто:

  • перехреститися
  • звершити поясний поклін

Коли священник вимовляє слова загального благословення: "Мир усім" (благословляє рукою чи свічками), варто звершити поясний поклін без хресного знамення.

Коли та як просити благословення особисто

У ПЦУ розповіли також, що благословення можна просити у священника особисто (і не обов'язково у стінах храму):

  • підійти до душпастиря
  • попросити про благословення

"Це заведено робити так: скласти руки хрестом (праву покласти на ліву долонями наверх) і попросити: "Благословіть, отче", - уточнили у ПЦУ.

При цьому священник:

  • промовляє слова: "Бог благословить" або "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа"
  • накладає на вірних хресне знамення
  • кладе на його долоні свою праву руку

"Також священник може накласти хресне знамення на схилену голову мирянина з покладанням на неї своєї долоні. Або може благословити на відстані", - уточнили у ПЦУ.

Насамкінець вірянам нагадали, що перед тим, як взяти благословення у священнослужителя, не варто хреститися.

Не слід також підходити за благословенням у момент звершення священником богослужбових дій:

  • коли він причащає
  • здійснює кадіння храму
  • помазує оливою тощо

Натомість це можна зробити після закінчення сповіді й наприкінці літургії (при цілуванні Хреста).

"Благословення - це дар і вияв Божественної любові, яку Господь виявляє Сам або через людей, які діють за Його волею. Але першоджерелом благословення завжди є Бог. Святитель Іоан Золотоустий з цього приводу говорить: "Не людина благословляє, а Бог - її рукою і вустами", - підсумували у ПЦУ.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка відмінність між капеланом і священником і якими є обов'язки військових капеланів.

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