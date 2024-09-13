У ПЦУ розповіли, чи дійсно п'ятниця 13-те "нещасливий" день
У Православній Церкві України розповіли, чи варто насправді боятися "нещасливого" дня - п'ятниці, 13-го. А також які забобони та міфи щодо цієї дати існують у суспільстві.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
Чи варто українцям боятися "нещасливого" дня
У ПЦУ наголошують: страхи щодо нібито "нещасливої" п'ятниці, 13-го, є черговим забобоном, який свідчить лише про слабкість віри та невпевненість у власних силах.
"Жодні цифри, як і дні тижня, місяця чи календарного року, не несуть у собі жодної "магічної сили" та не впливають на наше життя ані негативно, ані позитивно", - розповіли вірянам.
Уточнюється, що "хорошими" днями чи "поганими" робимо їх ми, люди.
"І якщо захотіти, то і п'ятницю, 13-те, можна зробити дуже щасливим та корисним днем", - впевнені у ПЦУ.
Походження забобонів і міфів щодо п'ятниці, 13-го
Наукова назва фобії щодо цього дня - параскаведекатріафобія (з грецької παρασκευή - "п'ятниця", δεκατρείς - "тринадцять" і φόβος - "страх") і походить вона не з української культури.
"Вона запозичена через кіно, літературу, мистецтво тощо з інших країв. Версій походження досить багато: від міфічної страти нібито саме цього дня вождів ордену лицарів-тамплієрів і до давніх скандинавських міфів, де нібито 13-й бог Локі намовив вбити бога радості Бальдра", - пояснили у ПЦУ.
Існують також міфи, що намагаються прив'язати це "нещасливе" число до біблійної історії.
"Наприклад, що нібито сатана був "13-м ангелом". Але це неправда, оскільки ангелів є незлічима кількість, і їх просто неможливо порахувати. Також намагаються прив'язати, нібито Іуда-зрадник був тринадцятим на Тайній вечері. Так, ми знаємо, що на ній був присутній Господь Ісус Христос і Його 12 найближчих учнів-апостолів. Але хто саме з них був 13-м, і звідки, з якого краю потрібно вести таку "лічбу", - розповіли у ПЦУ.
Чим насправді символічний цей день
Українцям розповіли також про символізм саме цього дня тижня - п'ятниці.
"Як відомо, Православною Церквою встановлений піст щосереди та щоп'ятниці впродовж усього року. Ці дні тижня для постування обрані не випадково, а у зв'язку зі спогадом певних скорботних подій із земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Так, піст у середу нагадує нам про зраду Іуди Іскаріотського, який поцілунком видав Спасителя на розп'яття, а п'ятничний піст - про останні години земного життя Сина Божого, Його страждання і муки, насмішки над Ним і знущання, розп'яття і смерть", - пояснили у ПЦУ.
Серед інших аргументів щодо марності вважати п'ятницю, 13-го днем поганим у ПЦУ згадують приклади інших культур.
"У деяких інших культурах комбінація числа і дня тижня для невдалих днів інша: у Греції, Румунії та іспаномовних країнах це не п'ятниця, а вівторок 13-го. В Італії "нещасливим" є число 17. Китайці та японці вважають нещасливими числа 4 і 9, а в Індії не люблять 8-ку", - розповіли у Церкві.
Зазначається також, що наші предки не боялись числа 13.
"У давньому Києві найголовніший храм - Софію Київську - увінчували рівно тринадцять куполів, кількість яких символізувала Спасителя і Його 12 учнів-апостолів. Тож немає ніякої містики ані в п'ятому дні тижня (а раніше він вважався шостим, бо відлік починався з неділі), ані в числі 13. Людина, а не числа, керують її життям. Людина вільна у своєму виборі. Вона вирішує, як вчинити в кожній конкретній ситуації, і цим робить собі та іншим день або сприятливим та корисним, або невдалим та неблагополучним. Тож не бійтеся чисел і тим більше не піддавайтеся марновірствам", - підсумували у ПЦУ.
Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Церковні свята у вересні
Нагадаємо, рік тому Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це більшість церковних дат змістилися на 13 днів раніше.
Найближче церковне свято - Воздвиження Хреста Господнього, що припадає тепер на 14 вересня.
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